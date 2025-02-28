Полиция просит о помощи – в Вильнюсе пропал подросток

Вильнюсская полиция разыскивает сбежавшего из больницы Патрикаса Чепаса (2008 г.р.).
27 февраля, в 14.30 ч. 17-летний подросток ушел из больницы на ул. Парко в Вильнюсе и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, ногти выкрашены черным лаком. На подростке было черное худи с капюшоном, черная футболка с надписью LOS ANGELES, серые спортивные штаны, черно-синие спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру +370 700 56007 или 112.
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