2025.02.28 14:35

Полиция просит о помощи – в Вильнюсе пропал подросток

 
ru.DELFI.lt
Ieškomas Patrikas Čepas
Ieškomas Patrikas Čepas
ФОТО: Vilniaus AVPK

Полиция разыскивает сбежавшего из больницы подростка.

Вильнюсская полиция разыскивает сбежавшего из больницы Патрикаса Чепаса (2008 г.р.).

27 февраля, в 14.30 ч. 17-летний подросток ушел из больницы на ул. Парко в Вильнюсе и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, ногти выкрашены черным лаком. На подростке было черное худи с капюшоном, черная футболка с надписью LOS ANGELES, серые спортивные штаны, черно-синие спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру +370 700 56007 или 112.

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