Полиция просит о помощи – в столице пропала молодая женщина

По данным полиции, 2 мая 2025 года, в 17.15 ч., 30-летняя женщина ушла из дома на ул. А.Кулвечё и назад не вернулась. В последний раз ее видели в Каунасе.
Приметы: рост 167 см, крупного телосложения, длинные темные волосы.
На женщине был серый джемпер, черные брюки из искусственной кожи, спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Гражиной Синкевич по номерам +370 700 56408, +370 602 63127 или звонить по номеру 112.
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