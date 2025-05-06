2025.05.06 16:05

Полиция просит о помощи – в столице пропала молодая женщина

 
ru.DELFI.lt
Viktorija Karpavičiūtė
Viktorija Karpavičiūtė
ФОТО: Vilniaus policija

Вильнюсская полиция сообщает о том, что разыскивает пропавшую без вести Викторию Карпавичюте (1994 г.р.).

По данным полиции, 2 мая 2025 года, в 17.15 ч., 30-летняя женщина ушла из дома на ул. А.Кулвечё и назад не вернулась. В последний раз ее видели в Каунасе.

Приметы: рост 167 см, крупного телосложения, длинные темные волосы.

На женщине был серый джемпер, черные брюки из искусственной кожи, спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Гражиной Синкевич по номерам +370 700 56408, +370 602 63127 или звонить по номеру 112.

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