Полиция поймала наркоторговцев в лесу, один полицейский ранен

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в пятницу вечером, около 21.00, на улице Клебонишке, в лесу.

По данным полиции, во время тайного патрулирования при задержании лиц, подозреваемых в хранении наркотиков, 19-летний молодой человек оказал активное сопротивление 36-летнему сотруднику Жалякальнисского отделения полиции города Каунас.

После оказания медицинской помощи в больнице полицейский был отпущен на амбулаторное лечение.

Подозреваемому, у которого обнаружены и изъяты два пакета, предположительно содержащие наркотические или психотропные вещества, а также электронные весы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.