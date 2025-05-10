2025.05.10 14:14

Полиция поймала наркоторговцев в лесу, один полицейский ранен

 
Elta
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Klaipėdos AVPK

Во время задержания полицией подозреваемых в распространении наркотиков в лесу Клебонишкис в Каунасе один из молодых людей оказал сопротивление полиции и ранил сотрудника полиции.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в пятницу вечером, около 21.00, на улице Клебонишке, в лесу.

По данным полиции, во время тайного патрулирования при задержании лиц, подозреваемых в хранении наркотиков, 19-летний молодой человек оказал активное сопротивление 36-летнему сотруднику Жалякальнисского отделения полиции города Каунас.

После оказания медицинской помощи в больнице полицейский был отпущен на амбулаторное лечение.

Подозреваемому, у которого обнаружены и изъяты два пакета, предположительно содержащие наркотические или психотропные вещества, а также электронные весы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Начато досудебное расследование по фактам сопротивления полиции и незаконного хранения наркотиков.

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