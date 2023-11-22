Полиция: поступили ложные сообщения о взрывчатке в литовских аэропортах

 
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Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Во вторник вечером снова поступили ложные сообщения о взрывчатке в Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском аэропортах, сообщает полиция.

По данным Департамента полиции, во вторник, примерно в 20:11 час. сотрудники Вильнюсского уезда получили сообщение, что в тот же день, примерно в 21:30 час. взорвутся Вильнюсский, Каунасский и Шяуляйский аэропорты.

Никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было. План "Щит" не вводился.

По факту ложного сообщения начато досудебное расследование.

Во вторник учреждения страны, в основном школы и гимназии, также получили ложные электронные письма с угрозами взорвать здания или заполнить помещения ядовитым газом.

В понедельник ложные сообщения о взрывчатке получили Каунасская ГЭС, а также Вильнюсский и Каунасский аэропорты.

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