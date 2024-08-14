2024.08.14 07:05

Полиция подтвердила факт гибели гражданина Литвы в Польше

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В Польше в перестрелке погиб гражданин Литвы, сообщили польские полицейские Литовской полиции.

„Польская полиция сообщила о гибели гражданина Литвы 1981 года рождения“, – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис агентству Elta во вторник вечером.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Польши.

Портал Lrytas.lt сообщил, что литовец был убит предположительно в перестрелке между преступными группировками.

По данным портала, гражданин Литвы с огнестрельным ранением в живот был найден в понедельник в селе Надажин, что в 20 километрах от Варшавы.

По сообщению, перестрелка произошла в одном из баров торгового центра Wolka Kosowska. По дороге в больницу врачи пытались реанимировать раненого литовца, однако, несмотря на все усилия по его спасению, он скончался.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии