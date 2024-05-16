Полиция обнаружила в гараже партию контрабандных сигарет стоимостью более полумиллиона евро

Стоимость обнаруженных сигарет, включая налоги, подлежащие к уплате в Литве, составляет около 560 тыс. евро, сообщила полиция в четверг.

Сигареты были обнаружены на прошлой неделе, 9 мая, в Вильнюсе, в Григишкес и его окрестностях, когда сотрудники полиции задержали троих человек, совершивших данное преступное деяние.

Сначала сотрудники полиции задержали водителя грузовика с полуприцепом. Он доставил контрабандные сигареты и ждал, пока другие лица приедут, чтобы забрать их.

В полуприцепе задержанного грузовика правоохранители обнаружили 80 коробок, т. е. 40 тыс. пачек сигарет Marlboro и Prince.

По данным полиции, установлено, что грузовик доставил больше сигарет, часть из них уже была вывезена в гаражи в Григишкес – в гараж рядом с предприятием Grigeo.