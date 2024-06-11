Полиция начала расследование возможного доведения 14-летней девочки до самоубийства

Как сообщили в Департаменте полиции, расследование возбуждено по ст. 133 УК, которая предусматривает ответственность за подстрекательство лица к самоубийству или доведение до самоубийства.
Тот, кто подстрекал лицо к самоубийству либо довел лицо до самоубийства жестоким или коварным поведением, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Напомним, что пропавшая в понедельник несовершеннолетняя предположительно упала с моста Белой розы. Днем стало известно об обнаруженном в окрестностях Пуни предположительно теле этой девочки. Как сообщила представитель Главного комиссариата полиции Алитусской области Кристина Янулявичене, в понедельник около 12 ч. женщина сообщила, что из дома в школу ушла ее 14-летняя дочь, которая до школы так и не дошла. Сообщалось об исчезновении девочки. По словам Янулявичене, полиция просмотрела видеозаписи с городских видеокамер и выяснила, что несовершеннолетняя пошла в сторону Долины песен.
„Были просмотрены материалы с установленных там видеокамер, выяснилось, что было зафиксировано, как с моста падает человек, предполагается, что это может быть разыскиваемая несовершеннолетняя“, – сказала Янулявичене.
В понедельник днем пресс-секретарь полиции заявила, что в окрестностях Пуни, в Немане было найдено предположительно тело девочки-подростка, упавшей с моста.
Тело погибшей несовершеннолетней обнаружено без внешних признаков насилия.
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