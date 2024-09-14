Полиция Литвы обнаружила более 12 000 пачек контрабандных сигарет

13 сентября около 13 часов в Скуодаском районе, в деревне Ялакяй, был остановлен автомобиль Volkswagen Touran за рулем которого находился мужчина 1956 г.р. В машине полицейские обнаружили 2510 пачек сигарет NZ и Winston, на которых не было бандеролей Литовской Республики.

В тот же день около 16.45 в Таурагском районе, на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в пределах деревни Вайдатоняй был остановлен автомобиль VW Golf. Машиной управлял водитель 2004 г.р. В машине было обнаружено около 10 тысяч пачек сигарет NZ Gold, они также не были промаркированы бандеролями.