Полицейский рейд в Вильнюсе: в машине пьяного водителя нашли наркотики и деньги

Днем в Вильнюсе на пр. Лайсвес, на повороте к Литэкспо, сотрудники дорожной полиции Вильнюсского уезда остановили для проверки водителя автомобиль VW Passat. Дистанционный детектор показал, что водитель употреблял алкоголь, поэтому мужчине приказали остановиться на обочине. Там его проверили с помощью более точного алкотестера. Прибор показал 0,14 пром.
Затем у водителя потребовали документы. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав. Когда водителя спросили, есть ли у него какие-либо запрещенные предметы, водитель, как показалось сотрудникам, забеспокоился. Правоохранители обыскали машину. В машине было обнаружено около двух десятков свертков размером с теннисный мяч с наркотическими веществами.
Его кошелек был набит наличными. Мужчина был арестован. По предварительным данным, мужчину уже попадался из-за наркотиков.
Рейд продолжился, были задержаны 3 нетрезвых водителя: у водителя Nissan было установлено 0,93 промилле алкоголя, у Saab — 1,24 и Opel — 0,81 пром. Один иностранец представил поддельные водительские права. До полудня сотрудники Вильнюсского уездного управления дорожной полиции проверяли водителей на прилегающих территориях. В Укмярге поймали пьяного водителя, алкотестер показал 1.01 промилле. Также был остановлен один водитель без прав. В Вильнюсском районе двое водителей оказались нетрезвыми. У одного алкотестер показал 0,83 промилле, у другого - 1,35 промилле.
Еще двое пьяных водителей свою поездку завершили в Швенчёнисе. Один из них — военный из США, алкотестер показал 0,68 промилле. Военного передали военной полиции. Еще одного пьяного водителя остановили в Электренай.
Всего в ходе рейда были арестованы 9 нетрезвых водителей и 5 без водительских прав. Выявлено 8 нарушений правил дорожного движения.
У 22 водителей было установлено содержание алкоголя, однако его количество не превысило установленную законом норму.