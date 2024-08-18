Полицейский рейд в Вильнюсе: в машине пьяного водителя нашли наркотики и деньги

Днем в Вильнюсе на пр. Лайсвес, на повороте к Литэкспо, сотрудники дорожной полиции Вильнюсского уезда остановили для проверки водителя автомобиль VW Passat. Дистанционный детектор показал, что водитель употреблял алкоголь, поэтому мужчине приказали остановиться на обочине. Там его проверили с помощью более точного алкотестера. Прибор показал 0,14 пром.

Затем у водителя потребовали документы. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав. Когда водителя спросили, есть ли у него какие-либо запрещенные предметы, водитель, как показалось сотрудникам, забеспокоился. Правоохранители обыскали машину. В машине было обнаружено около двух десятков свертков размером с теннисный мяч с наркотическими веществами.