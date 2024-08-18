2024.08.18 18:17

Полицейский рейд в Вильнюсе: в машине пьяного водителя нашли наркотики и деньги

 
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Sulaikytas vairuotojas su narkotinėm medžiagom
Sulaikytas vairuotojas su narkotinėm medžiagom
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В субботу большая группа дорожной полиции Вильнюсского уезда проверяла водителей в Вильнюсе и его окрестностях. В ходе рейда были задержаны мужчина с большим количеством наркотиков и пьяный американский военный.

Днем в Вильнюсе на пр. Лайсвес, на повороте к Литэкспо, сотрудники дорожной полиции Вильнюсского уезда остановили для проверки водителя автомобиль VW Passat. Дистанционный детектор показал, что водитель употреблял алкоголь, поэтому мужчине приказали остановиться на обочине. Там его проверили с помощью более точного алкотестера. Прибор показал 0,14 пром.

Затем у водителя потребовали документы. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав. Когда водителя спросили, есть ли у него какие-либо запрещенные предметы, водитель, как показалось сотрудникам, забеспокоился. Правоохранители обыскали машину. В машине было обнаружено около двух десятков свертков размером с теннисный мяч с наркотическими веществами.

Его кошелек был набит наличными. Мужчина был арестован. По предварительным данным, мужчину уже попадался из-за наркотиков.

Рейд продолжился, были задержаны 3 нетрезвых водителя: у водителя Nissan было установлено 0,93 промилле алкоголя, у Saab — 1,24 и Opel — 0,81 пром. Один иностранец представил поддельные водительские права. До полудня сотрудники Вильнюсского уездного управления дорожной полиции проверяли водителей на прилегающих территориях. В Укмярге поймали пьяного водителя, алкотестер показал 1.01 промилле. Также был остановлен один водитель без прав. В Вильнюсском районе двое водителей оказались нетрезвыми. У одного алкотестер показал 0,83 промилле, у другого - 1,35 промилле.

Еще двое пьяных водителей свою поездку завершили в Швенчёнисе. Один из них — военный из США, алкотестер показал 0,68 промилле. Военного передали военной полиции. Еще одного пьяного водителя остановили в Электренай.

Всего в ходе рейда были арестованы 9 нетрезвых водителей и 5 без водительских прав. Выявлено 8 нарушений правил дорожного движения.

У 22 водителей было установлено содержание алкоголя, однако его количество не превысило установленную законом норму.

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