Полицейский рейд в Вильнюсе: пьяные и "не имеющие прав" водители попались во время проверки

На улице Кайрену первым попался водитель автомобиля Фольксваген, При этом мужчина сказал, что употреблял недавно алкоголь. Алкотестер после первой проверки показал 0,80 промилле, а после второй - 0,52 промилле.

Следующий нарушитель был гораздо более пьян. У водителя 1977 г.р. было установлено 1,25 промилле алкоголя. Мужчина рассказал сотрудникам, работавшим на рейде, что в тот день алкоголь не употреблял. С поля зрения полиции не удалось уйти и мужчине (1982 г. р.) на мотоцикле марки Victory. При первой проверке алкотестер показал 0,15 промилле. Выяснилось, что мотоциклист известен правоохранительным органам — он уже лишился прав до 2027 года и в пятницу вечером его снова поймали.