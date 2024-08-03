2024.08.03 16:11

Полицейский рейд в Вильнюсе: пьяные и "не имеющие прав" водители попались во время проверки

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Kristina Chalevskaja | Delfi

Поздно вечером в пятницу Вильнюсская дорожная полиция проверила водителей на трезвость. Пойманы трое нетрезвых водителей, один из которых лишился прав управления транспортными средствами.

Рейд Дорожной полиции начался в пятницу в 21 час. В течение нескольких часов сотрудники полиции работали в Кайренай, Новой Вильне и в сянюнии Расу.

Мотоциклист без прав

На улице Кайрену первым попался водитель автомобиля Фольксваген, При этом мужчина сказал, что употреблял недавно алкоголь. Алкотестер после первой проверки показал 0,80 промилле, а после второй - 0,52 промилле.

Следующий нарушитель был гораздо более пьян. У водителя 1977 г.р. было установлено 1,25 промилле алкоголя. Мужчина рассказал сотрудникам, работавшим на рейде, что в тот день алкоголь не употреблял. С поля зрения полиции не удалось уйти и мужчине (1982 г. р.) на мотоцикле марки Victory. При первой проверке алкотестер показал 0,15 промилле. Выяснилось, что мотоциклист известен правоохранительным органам — он уже лишился прав до 2027 года и в пятницу вечером его снова поймали.

В Новом Вильне, на улице Пяргалес попался парень (2000 г. р.), не имевший водительских прав, но управлявший транспортным средством.

По требованию не остановился

Ночью, около часа ночи, сотрудники полиции, работающие в районе сянюнии Расу, останавливали для досмотра автомобиль Opel, однако, увеличив скорость он уехал. Вскоре после интенсивных поисков полицейские нашли машину беглеца. Opel стоял на автостоянке, но уже без водителя. Не только от полиции, но и от машины умчавшийся водитель забыл взять с собой и пиво, и шашлык. Дорожная полиция Вильнюсского округа вновь проведет проверки в столичном округе.

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