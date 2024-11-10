Полицейский рейд в Вильнюсе: попались водители, которые с вечера употребляли алкоголь

В субботу с 9 до 12 ч. водителей проверяли в Вильнюсе и близлежащих районах.

В Тракайском районе попался нетрезвый (0,61 промилле) водитель (1991 г.р.) автомобиля Volvo, он уверял, что пил накануне.

То же самое говорили и остановленные в Шальчининкайском районе водители: в организме водителя (1986 г.р.) Volvo было 0,83 промилле, а водителя (1981 г.р.) VW – 0,82 промилле.

Были остановлены и другие нарушители.

С 14 ч. пост был переброшен на ул. Друёс.