Полицейский рейд в Вильнюсе: попались водители, которые с вечера употребляли алкоголь

В субботу с 9 до 12 ч. водителей проверяли в Вильнюсе и близлежащих районах.
В Тракайском районе попался нетрезвый (0,61 промилле) водитель (1991 г.р.) автомобиля Volvo, он уверял, что пил накануне.
То же самое говорили и остановленные в Шальчининкайском районе водители: в организме водителя (1986 г.р.) Volvo было 0,83 промилле, а водителя (1981 г.р.) VW – 0,82 промилле.
Были остановлены и другие нарушители.
С 14 ч. пост был переброшен на ул. Друёс.
Здесь был остановлен автомобиль Opel, которым управлял мужчина 1989 г.р. Водитель был пьян (0,66 промилле). Выяснилось, что у мужчины также нет водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что водитель находится в розыске, поскольку избегает наказания - ему назначен административный арест.
Там же был остановлен водитель (1962 г.р.) другого автомобиля Opel, в его организме было 0,66 промилле.
Были остановлены еще двое водителей, у которых не было прав.
Попался и гражданин Таджикистана, который нелегально находится в Литве. Его полиция передала в руки пограничников.