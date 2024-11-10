2024.11.10 07:00

Полицейский рейд в Вильнюсе: попались водители, которые с вечера употребляли алкоголь

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

В субботу полиция провела рейд в Вильнюсском округе. Были остановлены пятеро нетрезвых водителей и трое водителей без водительского удостоверения.

В субботу с 9 до 12 ч. водителей проверяли в Вильнюсе и близлежащих районах.

В Тракайском районе попался нетрезвый (0,61 промилле) водитель (1991 г.р.) автомобиля Volvo, он уверял, что пил накануне.

То же самое говорили и остановленные в Шальчининкайском районе водители: в организме водителя (1986 г.р.) Volvo было 0,83 промилле, а водителя (1981 г.р.) VW – 0,82 промилле.

Были остановлены и другие нарушители.

С 14 ч. пост был переброшен на ул. Друёс.

Здесь был остановлен автомобиль Opel, которым управлял мужчина 1989 г.р. Водитель был пьян (0,66 промилле). Выяснилось, что у мужчины также нет водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что водитель находится в розыске, поскольку избегает наказания - ему назначен административный арест.

Там же был остановлен водитель (1962 г.р.) другого автомобиля Opel, в его организме было 0,66 промилле.

Были остановлены еще двое водителей, у которых не было прав.

Попался и гражданин Таджикистана, который нелегально находится в Литве. Его полиция передала в руки пограничников.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии