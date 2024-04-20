Полицейский рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители автомобилей и самокатов

Несмотря на то, что ситуация в Вильнюсе немного улучшилась, полицейские все еще останавливают нарушителей.

С пятничного вечера пять полицейских экипажей проверяли водителей в разных местах города, первый нарушитель попался в 23 ч. на улице Пилимо.

Молодой человек ехал на Audi компании Bolt. Он был пьян: 0,91 промилле в первый и 0,72 промилле во второй раз. Водитель уверял, что пил накануне и был уверен, что уже протрезвел. Мужчине придется заплатить штраф и проститься с водительским удостоверением.

Еще несколько нетрезвых водителей попались на ул. В.Кидиркос.

После полуночи попался водитель BMW – 0,51 промилле, а за ним водитель Kia – 0,71 промилле.