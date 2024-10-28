Полицейские объяснили, почему пришлось застрелить женщину: "нож прошел прямо возле моей шеи"

Первым дал показания офицер Эрнестас Й., работавший в тот день вместе с обвиняемым Дарюсом Шерпитисом в одной экипаже. Он рассказал, что им поступил звонок о человеке, напавшем на медика. „Дежурный сказал нам, что по двору бегает человек с лопатой и ножом в руке и просит поторопиться“, - вспоминает он.
До деревни Барашкос Вильнюсского района доехали довольно быстро, это заняло не более 10 минут. Однако найти дом, где все произошло, удалось не сразу. Когда прибыла полиция, в машине находились парамедики. Она ранила лопатой медика, который пытался защититься слезоточивым газом, но это не дало эффекта. После этого она повредила машину скорой помощи, после чего заперлась в доме. Кстати, парамедик упомянул, что, запершись в доме, она подошла к окну и приставила нож к шее, как бы демонстрируя, что собирается перерезать себе горло.
„Мы подошли к окну, там стояла женщина, которая смотрела на нас, прислонившись к окну. Дверь была заперта. Мы подошли к окну и начали разговаривать с женщиной. Я сказал: полиция, откройте дверь, поговорим. Состояние ее было странное, агрессивное, было много криков и ругани“, - рассказал свидетель. Полицейские посчитали, что женщина уже ранила врачей и повредила их машину, она могла представлять угрозу для себя, и неясно, есть ли в доме еще кто-нибудь. Поэтому полицейские решили выломать дверь ломом. „Когда дверь сломали, мы все четверо были возле нее. Коллега шагнул в дверь, и женщина побежала к нам, размахивая ножом. Один коллега сказал, что, полиция, положи нож на землю. Линас Моцкявичюс тут же применил электрошокер, женщина ненадолго споткнулась в дверях. Она положила нож на землю, опершись на него, коллега сжал ее руку, я телескопической палкой попытался вытащить нож“, — рассказал он.
Однако ни электроимпульсное устройство, ни телескопическая палка не смогли нейтрализовать женщину. После первой борьбы женщина встала и закрыла дверь. „Потом она открыла дверь и продолжала угрожать ножом, состояние женщины было неадекватным, она кричала. Был психоз“, - сказал сотрудник. Полиция приготовила газ и электрошокеры для второй попытки ее задержания. „Когда дверь открыли, женщина сразу же вышла наружу, размахивая ножом и крича. Мы применили электрошокер в четвертый раз, женщина споткнулась, а Линас Моцкявичюс попытался выбить нож руками, женщина начала колоть его ножом, порезав ему руки“, - рассказал свидетель. Однако женщина лишь споткнулась и быстро снова встала. Применение газа также не оказали на нее никакого воздействия.
„Я заметил, что Дарюс Шерпитис вытащил пистолет, применил психологическое воздействие, предупредил женщину, что применит пистолет. Женщина не отреагировала на требование и продолжила идти к нему с ножом в руке. Когда она достигла очень опасного расстояния, могла напасть, Дарюс Шерпитис еще трижды сказал, что применит это оружие. После первых выстрелов женщина пошатнулась, но продолжила идти к нему с ножом“, - рассказал свидетель. Он заявил, что угроза со стороны женщины его коллеге в тот момент была очевидна и неизбежна.
„Нож прошел прямо возле моей шеи“
Линас М., другой сотрудник, работавший во время этого вызова, рассказал примерно аналогичную историю. Он был первым, кто применил электрошокер после взлома двери. „Кажется, это сработало, она споткнулась, ее пытались остановить, но она снова поднялась, коллега пытался вытащить нож“, - сказал он.
По словам сотрудника, после того как женщина забаррикадировалась в доме, они обсудили план дальнейших действий. Во время второй попытки Линас М. получил ножевое ранение. „Мы снова применили электрошокер, он не сработал, я пытался вытащить нож, но безуспешно. Она ударила меня ножом в левую руку. А потом, встав, размахивала ножом, мне удалось уклониться, но нож прошел прямо возле моей шеи“, - рассказал свидетель. Когда все меры были исчерпаны, Д. Шерпитис вытащил пистолет, но после первых выстрелов в ноги даже не споткнулась. „Много раз говорилось: опусти нож, воспользуемся пистолетом“. А когда она приблизилась на очень небезопасное расстояние, Дарюс выстрелил“, - рассказал полицейский. Согласно обвинительному заключению, Д. Шерпитис не руководил должным образом и не координировал действия сотрудников полиции на месте происшествия.
По словам прокурора Роландоса Имбрасаса, когда женщина уже не представляла угрозы, сотрудники не представились должным образом, попытались проникнуть к ней в дом, зная, что она неадекватно реагирует на ситуацию и страдает психическими расстройствами. Когда женщина напала на сотрудников с ножом, Д. Шерпитис выстрелил в нее, две пули в живот оказались смертельными. Обвиняемый дал показания на последнем заседании суда. Он рассказал, что когда он приехал на вызов, там уже ждали медики, на которых женщина напала, ударила одного из них лопатой и разбила машину. После этого она забаррикадировалась в доме. „Врачи сказали, что необходимо сейчас арестовать женщину и доставить ее в медицинское учреждение, поскольку она представляет угрозу“, - сказал обвиняемый, добавив, что она уже совершила преступное деяние, причинив вред человеку.
Когда выломали дверь, женщина выбежала с ножом в руках, ее не остановили ни электроимпульсные устройства, ни газ, ни удары телескопическими дубинками. „Когда я вытащил пистолет, она уже бежала прямо на меня с ножом, с широко раскрытыми глазами. Когда она приблизилась примерно на два с половиной метра, я сказал: „Стреляю, полиция“. Я выстрелил ей в ногу, она по-прежнему не реагировала, продолжала бежать. Затем я произвел еще четыре выстрела, отступая. Она изменила направление движения и упала“, - рассказал полицейский.