Полицейские объяснили, почему пришлось застрелить женщину: "нож прошел прямо возле моей шеи"

„Мы подошли к окну, там стояла женщина, которая смотрела на нас, прислонившись к окну. Дверь была заперта. Мы подошли к окну и начали разговаривать с женщиной. Я сказал: полиция, откройте дверь, поговорим. Состояние ее было странное, агрессивное, было много криков и ругани“, - рассказал свидетель. Полицейские посчитали, что женщина уже ранила врачей и повредила их машину, она могла представлять угрозу для себя, и неясно, есть ли в доме еще кто-нибудь. Поэтому полицейские решили выломать дверь ломом. „Когда дверь сломали, мы все четверо были возле нее. Коллега шагнул в дверь, и женщина побежала к нам, размахивая ножом. Один коллега сказал, что, полиция, положи нож на землю. Линас Моцкявичюс тут же применил электрошокер, женщина ненадолго споткнулась в дверях. Она положила нож на землю, опершись на него, коллега сжал ее руку, я телескопической палкой попытался вытащить нож“, — рассказал он.