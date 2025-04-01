Полицейская операция в Вильнюсе – задержаны торговцы кокаином

По данным полиции, 26 марта, в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, полиция остановила для проверки автомобиль. Когда автомобиль остановился, пассажирка схватила лежавший между передними сиденьями пакет и бросилась бежать. Полиция задержала женщину, у нее был пакет с кокаином.
Во время обыска у задержанных и в машине обнаружили больше 200 г кокаина. В квартире у подозреваемых нашли еще 30 г кокаина, а также несколько граммов галлюциногенных грибов, средства для взвешивания и фасовки , другие улики.
Цена найденных наркотиков на черном рынке может составлять около 12 000 евро, если поделить найденное количество наркотиков на дозы, то за них можно получить в 2-3 раза больше.
Один из подозреваемых задержан на три месяца. Подозреваемым грозит лишение свободы на 10-15 лет.
Расследование продолжается.