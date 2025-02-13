2025.02.13 20:56

Поиски пропавшей женщины – у реки найдена ее одежда

 

В четверг во второй половине дня в столичном микрорайоне Григишкес была обнаружена одежда, как подозревают, пропавшей женщины.

По предварительным данным, верхнюю одежду женщины нашли около реки Нерис, рядом с деревней Валай (Тракайский район). Там же были найдены вещи пропавшей и личные документы.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели и полиция, был поднят дрон, вызвали полицейских со служебными собакам.

Напомним, что женщина в минувшее воскресенье ушла из дома в Григишкес, на ул. Швесос, и не вернулась. Ее телефон был выключен.

Женщину искали волонтеры, полиция и пожарные-спасатели. Женщина до сих пор не найдена.

Полиция благодарит волонтеров, которые участвовали в поисках на протяжении нескольких дней.

Paieška Grigiškėse

Всех, кто располагает ценной для полиции информацией, просьба звонить:

В полицию – +370 700 56007

Следователю Илоне Малунавичене – +370 675 19146

по Единому номеру помощи – 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии