Поиски пропавшей в Вильнюсе женщины: волонтеры прочесывают леса

Каролис обратился и к участникам ориентационных забегов – в субботу в лесу проходят состязания, спортсмены обещали сообщить, если заметят что-то необычное.

„Мы делимся на группы по 5-6 человек, иногда по 3“, – сказал Каролис. „Проверили один лесок, это немаленький парк. Забирались в заброшенные здания, смотрели. Ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас попытаемся пройти еще несколько участков“.

В субботу около 10 волонтеров собрались рядом с пешеходным виадуком на ул. Ч.Сугихарос, где Великите арендовала квартиру . Поскольку женщина с работы на ул. А.Гоштауто ходила домой пешком, волонтеры прочесывали лес от микрорайона Каролинишкес до Жверинаса.

Поиск инициировал вильнюсец Каролис, который уже участвовал в поисках несовершеннолетних Миколаса и Матаса, поэтому у него есть опыт в таком деле.

На этот раз в поисках не участвует ни полиция, ни стрелки, ни волонтеры Красного креста. Правоохрана о поисках не распространяется, говорит, что помощь общества пока не требуется.

„Полиция делает свое дело, мы – свое, – сказал Каролис. – Вечера я связался с братом Ливы, рассказал, кто я, сказал, что я волонтер, могу помочь в поисках. Знаю окрестности, леса.“

Напомним, что с пропавшей 25 октября по телефону говорила ее мать. Позже женщина на звонки уже не отвечала, с 31 октября ее телефон выключен.