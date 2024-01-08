Пoиски пропавшей девочки: вoлонтеры прочесывают территорию около Немана

Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа (ГКП Каунасского округа) разыскивают Аготу Р. (2014 г.р.).
По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе на Тряшню такас, и не вернулась до сих пор.
На девочке были черные штаны и разноцветная куртка (черно-сине-сиреневая).
Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что девочку объявили в международный розыск, но физически ее продолжают искать в Каунасе и его окрестностях.
Он сообщил, что об исчезновении ребенка в полицию сообщили 7 января, в 19.30 ч.
"С тех пор многочисленные наряды полиции участвуют в поисках. Ночью работало много людей, специалисты со служебными собаками. Днем рассматривались разные версии, я не могу говорить о них подробно (...)", - сказал Баршис.
По его словам, информацией о пропавшей девочке поделились с коллегами в других городах Литвы, девочка объявлена в международный розыск, но физически ее ищут в Каунасе и его окрестностях.
Он упомянул, что сигнал телефона девочки в последний раз был зафиксирован на остановке на ул. Хемиёс.
"Рассматривают те же версии, ни одну не подтвердили и не опровергли. (...) Похищение, несчастный случай", – сказала представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.
В 14.20 ч. собравшиеся волонтеры выслушали новые инструкции.
Им доверили поиски на территории около Немана, в сторону Каунасского яхтклуба. Это место находится в двух километрах от места, где в последний раз видели девочку.
"Мы идем в указанный квартал, прочешем территорию с севера и юга. Одна группа пойдет в северную часть яхтклуба, другая к Monte Pacis. Если увидите что-то, связанное с нашими поисками, звоните полиции. Если что-то видите, не трогайте, фотографируйте и присылайте фото, ждите, когда явится ответственное лицо", – инструктировал собравшихся полицейский.
По данным полиции, последнее известное местонахождение девочки – автобусная остановка на улице Хемиёс.
Одна женщина в социальной сети фейсбук сообщила, что ее мама видела эту девочку и какого-то мужчину на ул. Хемиёс, около 17 ч. Женщина утверждает, что услышала крики ребенка, побежала в ту сторону, но уже не нашла ни девочки ни мужчины. Эту информацию передали полиции.
Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене подтвердила, что такая информация была получена, ее проверяют.
"Всю ночь и сейчас продолжаются интенсивные поиски. Ночью работала полиция, служебные собаки, участвовали представители Красного креста. Активно в поисках участвовали и жители. Их были десятки, а может и сотни", – сказала она.
В понедельник полиция так инструктировала участников поиска: "Ищем 9-летнюю девочку, Аготу. Приметы – рост 1,40 см, худощавого телосложения. <...> У нее был телефон и черный рюкзак. Ищем эти вещи или самого ребенка, и ее и вещи".
Полицейский сказал, что территорию поделят на секторы, каждый сектор будет контролировать полиция.
"Секторы немаленькие, соблюдаем порядок. Выстраиваемся и идем по территории. Осматриваем колодцы, подъезды, водоемы, может есть следы свежих лунок. Прорабатываем разные версии", – сказал сотрудник полиции.
Проверены и проверяют разные территории, просматривают записи видеокамер, чтобы выяснить, верна ли информация, что девочка около 17 ч. стояла на остановке Хемиёс рядом с мужчиной и автомобилем неизвестной марки.
"Сейчас проводим инструктаж участвующих в поисках, перераспределяем территории, ведется физический поиск, другие сотрудники просматривают записи видеокамер", – сказала Вайтвявичене.
В фейсбуке есть несколько групп, в которых собрались участники поисков. Полиция просит всех участников поисков в первую очередь делиться информацией со стражами порядка.
"Наша самая большая просьба - все, кто владеет важной для следствия информацией, в первую очередь должны делиться ею с полицией, а не в социальных сетях, звонить по номеру 112", – поделилась просьбой Вайткявичене.
Полиция просит жителей, которые в воскресенье с 16.20 час. до 17.20 час. проезжали по улице Хемиес с включенными видеорегистраторами, обязательно просмотреть видеозаписи.
Лиц, что-либо знающих о местонахождении несовершеннолетней, либо видевших ее и могущих предоставить какую-либо существенную информацию, полиция просит связаться с сотрудниками ГКП Каунасского округа по телефону 8 700 60600 или телефону экстренной помощи 112.