Пoиски пропавшей девочки: на видео попал подозрительный автомобиль

Видео некачественное, но все же предполагают, что автомобиль, который попал в объектив камеры, может быть связан с исчезновением ребенка, поскольку его появление там совпадает со временем, когда там находилась девочка.

"Видно, что подъехал автомобиль, он свернул к остановке, водитель выключил двигатель, пошел на остановку, там несколько минут что-то происходит, но не видно, что, разглядеть мешает павильон остановки, через несколько минут водитель возвращается в машину, заводит двигатель, разворачивается и уезжает", – рассказала глава ветеринарной клиники Siaurio Šnauceris Юргита Сяурене.

Сообщалось, что последнее место, где был зафиксирован сигнал мобильного телефона девочки - остановка на ул. Хемиёс. Видеокамеры одного из находящихся поблизости учреждения зафиксировали подозрительный автомобиль.

По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе на Тряшню такас, и не вернулась до сих пор.

"Этот автомобиль стоял там несколько минут, мимо проехало несколько автомобилей, ни у кого происходящее не вызвало подозрений. Через несколько минут к месту водителя подошел черный человечек, сел за руль и уехал. Девочку разглядеть не получается, только по факту можно предположить, что она там находилась в то время", – сказала Сяурене.

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что девочку объявили в международный розыск, но физически ее продолжают искать в Каунасе и его окрестностях.

Он сообщил, что об исчезновении ребенка в полицию сообщили 7 января, в 19.30 ч.

"С тех пор многочисленные наряды полиции участвуют в поисках. Ночью работало много людей, специалисты со служебными собаками. Днем рассматривались разные версии, я не могу говорить о них подробно (...)", - сказал Баршис.

По его словам, информацией о пропавшей девочке поделились с коллегами в других городах Литвы, девочка объявлена в международный розыск, но физически ее ищут в Каунасе и его окрестностях.