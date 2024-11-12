Поиски пропавшего психолога: известно, что женщине угрожали

„Я хочу, чтобы вы сообщили о том, что моей сестре угрожали“, – сказал брат пропавшей Донатас Великис.
Выясняется, что 21 октября в переписке с братом Великите сообщила, что получила угрозы. Она сказала, что ей важно позаботиться о своей безопасности, поскольку ситуация очень запутанная. „Не такого рода угрозы, чтобы можно было сообщать службам, но если что – не вы меня ищите, а пусть меня ищет полиция“, – писала Лина брату.
Женщина уверяла, что не намерена кончать жизнь самоубийством, она любит жизнь, жизнь имеет смысл, она прекрасна. Она просила, чтобы брат не думал, что это паранойя или депрессия.
Этой информацией Великис поделился, после появления информации прокуратуры.
„В ходе расследования дела об исчезновении Л.В. правоохрана получила данные о том, что женщина, возможно, уехала из Литвы за границу. Данные о местонахождении за границей зафиксированы 29 октября“, – сказано в сообщении.
Сейчас эту информацию проверяют, полиция сотрудничает с “Европолом“ и правоохраной других стран.
„Кажется, будто Лина по своему желанию уехала и ни слова об угрозах, – заметил Донатас. – Интересно, расследуют ли версию угроз, ведь полиция получила информацию?“
Раньше он говори журналистам, что сестре никто не угрожал. Отвечая на вопрос, он сказал, что смолчал об этом обстоятельстве, чтобы не помешать расследованию. Переписку с сестрой об угрозах он передал полиции.
Великис сказал, что следователи никакой информации ему не предоставляют. У мужчины создается впечатление, что с розысками тянут, только в понедельник опросили подругу Лины и ее бывшего парня.
По сведениям Днатаса, 25 октября сестра уехала в Вену. В 10 ч. того дня она говорила с матерью.
Брат женщины сказал, что сестра не расторгала договоры об аренде, 23 октября оплатила счет за телефон, а на 28 октября назначила визит своему клиенту. Другой клиент должен был к ней прийти 29 октября. Как раз в тот день, когда, по данным полиции, „были зафиксированы данные о местонахождении за границе“.
36-летнюю Великите ищут с 1 ноября. Об исчезновении женщины в фейсбуке сообщил ее брат.