Поиски пропавшего психолога: известно, что женщине угрожали

„Я хочу, чтобы вы сообщили о том, что моей сестре угрожали“, – сказал брат пропавшей Донатас Великис.

Выясняется, что 21 октября в переписке с братом Великите сообщила, что получила угрозы. Она сказала, что ей важно позаботиться о своей безопасности, поскольку ситуация очень запутанная. „Не такого рода угрозы, чтобы можно было сообщать службам, но если что – не вы меня ищите, а пусть меня ищет полиция“, – писала Лина брату.

Женщина уверяла, что не намерена кончать жизнь самоубийством, она любит жизнь, жизнь имеет смысл, она прекрасна. Она просила, чтобы брат не думал, что это паранойя или депрессия.

Этой информацией Великис поделился, после появления информации прокуратуры.