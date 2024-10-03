В Литву прибыл транзитный поезд со знаком Z на вагоне

„В минувшую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва–Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ Российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). На другом вагоне была надпись на русском языке: „Вильнюс – российский город“.

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи“, – отмечает СОГГ.

Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники СОГГ отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.