2024.10.03 14:00

В Литву прибыл транзитный поезд со знаком Z на вагоне

 
ru.DELFI.lt

Литовские пограничники пропустили вагон транзитного поезда Москва–Калининград, на котором был нарисован запрещенный в Литве символ Z.

„В минувшую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва–Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ Российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). На другом вагоне была надпись на русском языке: „Вильнюс – российский город“.

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи“, – отмечает СОГГ.

Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники СОГГ отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.

Начальник поезда со своими подчиненными под присмотром пограничников стерли надписи и буквы с помощью песка.

Поезд не был задержан. После всех проверок поезд продолжил свой путь по установленному маршруту.

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