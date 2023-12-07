Пограничники задержали украинца с фальшивыми правами

В среду ночью пограничники пагегяйской заставы на магистральной дороге Бауска–Паневежис около деревни Шкилинпамушис (Пасвальский район) остановили для проверки автомобиль BMW 535.

Зарегистрированным в Украине транспортным средством управлял 22-летний гражданин Украины. В машине был 35-летний пассажир (также гражданин Украины).

У обоих иностранцев был временный вид на жительство в Финляндии. У пограничников вызвало подозрение водительское удостоверение. Проверив его с помощью специального прибора, пограничники получили подтверждение, что перед ними наверняка подделка.