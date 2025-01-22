Пограничники задержали осужденного из Правенишкес при попытке пересечения госграницы

30-летний мужчина был объявлен в розыск 15 января, после того как в назначенное время не вернулся из Румшишкского центра первичной медико-санитарной помощи.
По данным Службы охраны госграницы (СОГГ), не исключено, что задержанный на границе с Польшей мужчина планировал сбежать в одну из западноевропейских стран.
Осужденный был задержан и доставлен в пограничный пункт „Калвария“. В тот же день сотрудники СОГГ передали его сотрудникам Тюремной службы Литвы.
В понедельник вечером, в селе Салапераугис Калварийского муниципалитета, на трассе Мариямполе–Сувалкай, сотрудники пограничного пункта „Калвария“ Варенского погранотряда СОГГ остановили направлявшийся в Польшу автомобиль Volvo V 50 с литовскими номерами.
За рулем находился 34-летний житель Паневежского района. В ходе проверки документов сотрудники СОГГ выяснили, что автомобиль не был поставлен на учет должным образом (не перерегистрирован). Кроме того, подозрение у пограничников вызвал пассажир, ехавший вместе с жителем Паневежиса.
Вскоре Калварийские пограничники выяснили, что в Польшу пытался уехать сбежавший с места исполнения приговора осужденный – 30-летний житель Радвилишкского района.
По предварительным данным, он не вернулся из центра первичной медико-санитарной помощи в назначенное время к месту отбытия наказания открытого типа – в 1-ю Правенишкскую тюрьму. Тюремная служба Литвы объявила его в розыск.
Пограничники не позволили экипажу Volvo V 50 продолжить путь в Польшу. Осужденный был задержан и доставлен в пограничный пункт „Калвария“. В тот же день сотрудники СОГГ передали его представителям правоохраны.
Водитель автомобиля за нарушение, т. е. непоставленную на учет машину, был оштрафован пограничниками в административном порядке на 50 евро.
В прошлом году пограничники задержали 739 человек (из них 588 в аэропортах), разыскиваемых литовскими и зарубежными правоохранительными органами за различные преступления или нарушения, за три недели этого года – 40 человек.