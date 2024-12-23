Пограничники в выходные в аэропортах Литвы задержали двух литовцев, скрывавшихся от правосудия

В Великобритании, где он прожил некоторое время, мужчина стал нежелательным лицом из-за нарушений закона. Пограничники установили, что 24-летний мужчина находится в розыске, а литовские правоохранительные органы – Алитусская полиция – объявила его в розыск еще в феврале этого года. Выяснилось, что ранее судимый житель Алитуса до сих пор скрывался, уклоняясь от отбывания наказания. Сотрудники СОГГ задержали мужчину и передали его прибывшему полицейскому конвою.