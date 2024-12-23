2024.12.23 16:43

Пограничники в выходные в аэропортах Литвы задержали двух литовцев, скрывавшихся от правосудия

 
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В выходные пограничники в аэропортах Вильнюса и Каунаса задержали двух прилетевших из Великобритании литовцев, скрывавшихся от правосудия, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

По данным СОГГ, в субботу, после посадки самолета из Лондона, пограничники вильнюсского аэропорта задержали жителя Алитуса, вернувшегося из Великобритании.

В Великобритании, где он прожил некоторое время, мужчина стал нежелательным лицом из-за нарушений закона. Пограничники установили, что 24-летний мужчина находится в розыске, а литовские правоохранительные органы – Алитусская полиция – объявила его в розыск еще в феврале этого года. Выяснилось, что ранее судимый житель Алитуса до сих пор скрывался, уклоняясь от отбывания наказания. Сотрудники СОГГ задержали мужчину и передали его прибывшему полицейскому конвою.

В воскресенье пограничники задержали в Каунасском аэропорту 36-летнего гражданина Литвы, прилетевшего из Лондона. При проверке документов прибывших пассажиров сотрудники СОГГ установили, что мужчину разыскивает полиция Вильнюса. После обращения в учреждение, инициировавшее розыск, пограничники передали задержанного прибывшим сотрудникам полиции.

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