Пограничники оказались в Паневежисе как раз вовремя — у двух пенсионеров обнаружены нелегальные сигареты

Сотрудники отдела криминальных расследований Пагегяйского пограничного отряда Службы охраны государственной границы при проверке информации о перевозке контрабандных сигарет в Паневежисе задержали на месте преступления двух мужчин. В четверг днем ​​64-летний и 65-летний жители Паневежиса загружали сигареты из VW Passat в Ford S-MAX. В автомобиле VW Passat пограничники обнаружили 1000 пачек сигарет Marlboro Gold без акцизных марок, а в автомобиле Ford S-MAX — 1500 пачек таких же сигарет. Общая стоимость 2500 пачек сигарет, обнаруженных и изъятых в ходе операции, включая все налоги, подлежащие к уплате в Литве, составляет более 11,5 тыс. евро.