Пограничники оказались в Паневежисе как раз вовремя — у двух пенсионеров обнаружены нелегальные сигареты

Сотрудники отдела криминальных расследований Пагегяйского пограничного отряда Службы охраны государственной границы при проверке информации о перевозке контрабандных сигарет в Паневежисе задержали на месте преступления двух мужчин. В четверг днем 64-летний и 65-летний жители Паневежиса загружали сигареты из VW Passat в Ford S-MAX. В автомобиле VW Passat пограничники обнаружили 1000 пачек сигарет Marlboro Gold без акцизных марок, а в автомобиле Ford S-MAX — 1500 пачек таких же сигарет. Общая стоимость 2500 пачек сигарет, обнаруженных и изъятых в ходе операции, включая все налоги, подлежащие к уплате в Литве, составляет более 11,5 тыс. евро.
В Пагегяйском пограничном отряде Службы охраны госграницы начато досудебное расследование, которым руководит прокурор отдела уголовного преследования Шяуляйской окружной прокуратуры. Закон предусматривает наказание за подобное преступное деяние — четыре года лишения свободы.
Оба жителя Паневежиса были задержаны сотрудниками Службы охраны госграницы и отпущены после допроса. Один из мужчин был допрошен в качестве свидетеля, а другому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Кстати, это не первый случай, когда этот житель Паневежиса попадает в поле зрения правоохранительных органов: он уже был наказан за аналогичное преступное деяние.
Автомобили вместе с контрабандными сигаретами временно хранятся в одном из подразделений Пагегяйского пограничного отряда Службы охраны госграницы.