Пограничники обнаружили 10 500 пачек белорусских сигарет в автомобилях жителей столицы

В Расейняйском районе, на автомагистрали, пограничники остановили автомобиль, в котором обнаружили более 4,5 тыс. пачек белорусских сигарет, сообщает СОГГ.

Во вторник вечером, на трассе Каунас–Клайпеда, возле села Суяйняй (Расейняйский район), сотрудники Отдела криминальной разведки Пагегяйского погранотряда СОГГ остановили для досмотра автомобиль Ford Mondeo. За рулем транспортного средства с литовскими номерами, зарегистрированного на имя другого человека, находился 46-летний житель столицы.