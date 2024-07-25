2024.07.25 09:08

Пограничники обнаружили 10 500 пачек белорусских сигарет в автомобилях жителей столицы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
пограничники обнаружили 10,5 тыс. пачек сигарет
пограничники обнаружили 10,5 тыс. пачек сигарет
ФОТО: VSAT

За сутки пограничники в Расейняйском и Ширвинтском районах задержали два легковых автомобиля, в которых жители Вильнюса перевозили в общей сложности 10,5 тыс. пачек контрабандных сигарет.

В Расейняйском районе, на автомагистрали, пограничники остановили автомобиль, в котором обнаружили более 4,5 тыс. пачек белорусских сигарет, сообщает СОГГ.

Во вторник вечером, на трассе Каунас–Клайпеда, возле села Суяйняй (Расейняйский район), сотрудники Отдела криминальной разведки Пагегяйского погранотряда СОГГ остановили для досмотра автомобиль Ford Mondeo. За рулем транспортного средства с литовскими номерами, зарегистрированного на имя другого человека, находился 46-летний житель столицы.

При досмотре автомобиля пограничники обнаружили в багажнике картонные коробки, прикрытые черной тканью, в которых находилось 4900 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными бандеролями. Стоимость такого груза, включая все налоги, подлежащие уплате в Литве, составляет более 20 тыс. евро.

Вильнюсец, перевозивший контрабандные сигареты, хорошо известен правоохранителям, поскольку в прошлом неоднократно задерживался за аналогичные нарушения.

В Пегегяйском погранотряде СОГГ по факту незаконного распоряжения акцизными товарами начато предварительное расследование, которое ведет прокурор Отдела уголовного преследования Шяуляйской окружной прокуратуры. За совершение такого преступного деяния закон предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до четырех лет.

В среду вечером на трассе Муснинкай-Люконеляй, недалеко от села Йодоняй (Ширвинтский район) сотрудники Отдела криминальной разведки Пегегяйского погранотряда СОГГ остановили для досмотра автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 50-летний житель Вильнюса, – автомобиль не являлся собственностью мужчины.

В багажнике и салоне автомобиля пограничники обнаружили 5600 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными бандеролями. Стоимость такого груза, включая все налоги, подлежащие уплате в Литве, составляет около 25 тыс. евро.

По данным СОГГ, житель Вильнюса, перевозивший контрабандные сигареты, хорошо известен правоохранителям и ранее неоднократно задерживался за перевозку акцизных товаров с нарушением установленного порядка.

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