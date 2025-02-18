2025.02.18 17:47

Пограничники не впустили в Литву россиянина, демонстрировавшего запрещенную символику

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Draudžiama simbolika
Draudžiama simbolika
ФОТО: VSAT

В понедельник пограничники отказали во въезде в Литву гражданину России, который в кабине грузовика демонстрировал запрещенную символику, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Как указывает СОГГ, сотрудники Падваренской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда СОГГ, работающие на Мядининкском КПП, заметили, что в салоне тягача Iveco 440, направляющегося в Литву, могут находиться предметы с запрещенной символикой. Оказывается, на видном месте на тягаче был прикреплен и публично выставлен вымпел, посвященный российским войскам противовоздушной обороны (ПВО). На нем был изображен логотип ПВО с георгиевской лентой, система противовоздушной обороны и надпись на русском языке „Сами не летаем и другим не даем“. За рулем автомобиля с российскими номерными знаками находился 38-летний гражданин России.

Пограничники оштрафовали гражданина России на 150 евро. После составления процессуальных документов иностранец снял запрещенную символику.

После того как сотрудники СОГГ отказали ему во въезде в Литву, россиянин на автомобиле вернулся в Беларусь.

Как указывает СОГГ, случаются и другие подобные случаи, когда пограничники не пропускают в Литву автомобили и даже железнодорожные вагоны, помеченные запрещенными символами. В январе этого года за подобное нарушение были оштрафованы и лишены права въезда в Литву двое граждан Беларуси, один из которых получил в нашей стране временный вид на жительство.

Draudžiama simbolika

В Литве запрещено публично демонстрировать символику советского, тоталитарного или авторитарного режимов. Двухцветные (черно-оранжевые) георгиевские ленты и другие символы войны России против Украины были запрещены в Литве в апреле 2022 года.

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