Пограничники не впустили в Литву россиянина, демонстрировавшего запрещенную символику

Как указывает СОГГ, сотрудники Падваренской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда СОГГ, работающие на Мядининкском КПП, заметили, что в салоне тягача Iveco 440, направляющегося в Литву, могут находиться предметы с запрещенной символикой. Оказывается, на видном месте на тягаче был прикреплен и публично выставлен вымпел, посвященный российским войскам противовоздушной обороны (ПВО). На нем был изображен логотип ПВО с георгиевской лентой, система противовоздушной обороны и надпись на русском языке „Сами не летаем и другим не даем“. За рулем автомобиля с российскими номерными знаками находился 38-летний гражданин России.