Пограничники не впустили в Литву россиянина, демонстрировавшего запрещенную символику

Как указывает СОГГ, сотрудники Падваренской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда СОГГ, работающие на Мядининкском КПП, заметили, что в салоне тягача Iveco 440, направляющегося в Литву, могут находиться предметы с запрещенной символикой. Оказывается, на видном месте на тягаче был прикреплен и публично выставлен вымпел, посвященный российским войскам противовоздушной обороны (ПВО). На нем был изображен логотип ПВО с георгиевской лентой, система противовоздушной обороны и надпись на русском языке „Сами не летаем и другим не даем“. За рулем автомобиля с российскими номерными знаками находился 38-летний гражданин России.
Пограничники оштрафовали гражданина России на 150 евро. После составления процессуальных документов иностранец снял запрещенную символику.
После того как сотрудники СОГГ отказали ему во въезде в Литву, россиянин на автомобиле вернулся в Беларусь.
Как указывает СОГГ, случаются и другие подобные случаи, когда пограничники не пропускают в Литву автомобили и даже железнодорожные вагоны, помеченные запрещенными символами. В январе этого года за подобное нарушение были оштрафованы и лишены права въезда в Литву двое граждан Беларуси, один из которых получил в нашей стране временный вид на жительство.
В Литве запрещено публично демонстрировать символику советского, тоталитарного или авторитарного режимов. Двухцветные (черно-оранжевые) георгиевские ленты и другие символы войны России против Украины были запрещены в Литве в апреле 2022 года.