Пограничники не пропустили в Литву белоруса, демонстрировавшего запрещенную символику

В среду сотрудники пограничного пункта Падваренай Вильнюсского погранотряда VSAT, работавшие на Мядининкском пограничном пункте, обратили внимание на автомобиль Audi 90, направлявшийся в Литву. В его салоне, на видном месте на зеркале, был прикреплен и выставлен на всеобщее обозрение флаг, связанный с десантниками бывшего Советского Союза. На нем были изображены парашют, красная звезда, самолеты и георгиевская ленточка, а также надпись на русском языке „Никто, кроме нас“ и дата „ 2 августа 1930 г.“. В Литве запрещена публичная демонстрация советской символики, в апреле 2022 года в Литве были запрещены двухцветные (черная и оранжевая) георгиевские ленты и другие символы войны России против Украины.