Погоня, стрельба и арест: в Литве задержали контрабандистов

Они на служебном автомобиле стали преследовать подозреваемых в контрабанде. Правда, вскоре машина лиц, подозреваемых в совершении преступления, врезалась в дорожный знак, а когда двинулась задним ходом, сбила одного из сотрудников погранслужбы, вышедшего из служебной машины. Пограничник от удара отлетел на обочину дороги.

„Сбитый пограничник смог вскочить на ноги и, подойдя к VW Passat, с близкого расстояния выстрелил в левое переднее колесо. Выстрел был прицельным, водитель не пытался убежать. Терпя боль, раненый пограничник вытащил водителя из VW Passat, уложил его на землю и одел на него наручники. В это время другой подоспевший сотрудник Друскининкайского погранотряда аналогичные действия совершил и в отношении пассажира“, – говорится в сообщении службы.