Погоня, стрельба и арест: в Литве задержали контрабандистов

По данным СОГГ, в ночь на четверг в черте села Швяндубре сотрудники Друскининкайского погранотряда заметили подозрительный автомобиль VW Passat с литовскими номерами. Он ехал по гравийной дороге примерно в километре от границы с Беларусью. Пограничники выяснили, что недалеко от этого места только что приземлился метеозонд с грузом.
„Последнее время контрабандисты таким способом пытаются переправлять нелегальные сигареты из Беларуси“, – отмечается в сообщении СОГГ.
Водитель VW Passat, за которым следовали пограничники, выключил свет и свернул с гравийной дороги на луг. По данным СОГГ, по прибытию на место люди погрузили груз в машину и двинулись обратно на гравийную дорогу. Тогда Друскининкайские пограничники начали операцию по задержанию.
Они на служебном автомобиле стали преследовать подозреваемых в контрабанде. Правда, вскоре машина лиц, подозреваемых в совершении преступления, врезалась в дорожный знак, а когда двинулась задним ходом, сбила одного из сотрудников погранслужбы, вышедшего из служебной машины. Пограничник от удара отлетел на обочину дороги.
„Сбитый пограничник смог вскочить на ноги и, подойдя к VW Passat, с близкого расстояния выстрелил в левое переднее колесо. Выстрел был прицельным, водитель не пытался убежать. Терпя боль, раненый пограничник вытащил водителя из VW Passat, уложил его на землю и одел на него наручники. В это время другой подоспевший сотрудник Друскининкайского погранотряда аналогичные действия совершил и в отношении пассажира“, – говорится в сообщении службы.
Выяснилось, что задержанные – 32-летний и 33-летний жители Алитуса. В их машине нашли 1,5 тыс. пачек белорусских сигарет, доставленных метеозондом из Беларуси.
На место происшествия к пострадавшему пограничнику были вызваны полиция и бригада скорой помощи. Врачи срочно доставили его в Друскининкайскую больницу. После первичного осмотра было принято решение о переводе пограничника в Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу. В четверг днем врачи, оказывавшие помощь и проводившие осмотры, отпустили сотрудника СОГГ на амбулаторное лечение. За его здоровьем продолжат наблюдение.
Сотрудники СОГГ проводят предварительное расследование по факту незаконного владения акцизными товарами, контрабанды и оказания сопротивления госслужащему. Расследование контролирует прокурор 2-го отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры.