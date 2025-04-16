Поджог Ikea в Вильнюсе: гражданину Украины предъявлены обвинения в терроризме

На момент совершения преступления ему было 17 лет, сейчас он достиг совершеннолетия.

Молодой человек признал свою вину и согласился дать показания. Молодого человека доставили на заседание сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ) — 13 мая исполнится год как он находится за решеткой, и до этой даты он находился под стражей.

„Он сказал, что согласен с предъявленными обвинениями, он признается, я думаю, что в принципе в этом деле возможно сокращенное изучение доказательств, тогда приговор может быть сокращен на треть, закон предусматривает в таких случаях наказание на треть меньше“, — сказал агентству Elta прокурор Генпрокуратуры Томас Улдукис, поддерживающий обвинение в этом деле.