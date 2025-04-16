Поджог Ikea в Вильнюсе: гражданину Украины предъявлены обвинения в терроризме

На момент совершения преступления ему было 17 лет, сейчас он достиг совершеннолетия.
Молодой человек признал свою вину и согласился дать показания. Молодого человека доставили на заседание сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ) — 13 мая исполнится год как он находится за решеткой, и до этой даты он находился под стражей.
„Он сказал, что согласен с предъявленными обвинениями, он признается, я думаю, что в принципе в этом деле возможно сокращенное изучение доказательств, тогда приговор может быть сокращен на треть, закон предусматривает в таких случаях наказание на треть меньше“, — сказал агентству Elta прокурор Генпрокуратуры Томас Улдукис, поддерживающий обвинение в этом деле.
По словам прокурора, обвинение по данному делу является всеобъемлющим и подробным, в ходе предварительного расследования украинец неоднократно допрашивался и давал показания.
При сокращенном изучении доказательств свидетели в суд не вызываются и не допрашиваются.
Кроме того, как несовершеннолетний гражданин Украины он не может быть приговорен к лишению свободы сроком более 10 лет. Дело рассматривается на закрытых судебных заседаниях, поскольку на момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним.
Следующее слушание по делу состоится 9 мая.
Защиту украинца в суде осуществляет назначенный Литовским государством адвокат, а с участниками процесса он общается через русско-литовского переводчика.