Подводный кабель поврежден, но услуги BITĖ работают без перебоев

„В минувшие выходные было повреждено одно из подводных соединений в Швецию, которое также используется компаниями группы BITĖ. В результате повреждения пострадало одно 100-гигабитное соединение Рига-Стокгольм, используемое группой BITĖ. Мы используем кабель через нашего партнера в Латвии. Компании группы BITĖ, в том числе BITĖ Lietuva, используют 2 альтернативных маршрута со Швецией – Вильнюс – Стокгольм, а также Рига – Стокгольм. Наши клиенты в Литве и Латвии не почувствуют никакого воздействия на свои ежедневные услуги BITĖ – все наши услуги будут работать в обычном режиме. Ждем информации о ремонте поврежденного кабеля“, - написал Г. Бутенас в социальной сети.
По словам генерального директора Bitė Lietuva, ожидается, что в ближайшее время будет усилена защита критической инфраструктуры связи в бассейне Балтийского моря, что поможет предотвратить подобные инциденты в будущем.
„Связь является частью критически важной инфраструктуры, наши клиенты используют ее 24/7, поэтому защита этой инфраструктуры должна быть ключевым приоритетом для учреждений. Именно от учреждений мы ожидаем большей проактивности“, - пишет Г. Бутенас в посте в социальной сети LinkedIn.
В воскресенье утром в Балтийском море был поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). В тот же день Швеция объявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении оптического кабеля, соединяющего страну с Латвией.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.