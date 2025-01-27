Подводный кабель поврежден, но услуги BITĖ работают без перебоев

„В минувшие выходные было повреждено одно из подводных соединений в Швецию, которое также используется компаниями группы BITĖ. В результате повреждения пострадало одно 100-гигабитное соединение Рига-Стокгольм, используемое группой BITĖ. Мы используем кабель через нашего партнера в Латвии. Компании группы BITĖ, в том числе BITĖ Lietuva, используют 2 альтернативных маршрута со Швецией – Вильнюс – Стокгольм, а также Рига – Стокгольм. Наши клиенты в Литве и Латвии не почувствуют никакого воздействия на свои ежедневные услуги BITĖ – все наши услуги будут работать в обычном режиме. Ждем информации о ремонте поврежденного кабеля“, - написал Г. Бутенас в социальной сети.