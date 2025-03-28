2025.03.28 13:55

Подростки в Вильнюсе угнали автомобиль из автосервиса и разбили его

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje paaugliai pavogė automobilį
Vilniuje paaugliai pavogė automobilį
ФОТО: Delfi

В пятницу рано утром поступило сообщение о том, что в Вильнюсе автомобиль врезался в деревья. По предварительным данным, ДТП совершили подростки на угнанном автомобиле.

По данным полиции, около 6 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Кряучюну, автомобиль заехал во двор и врезался в деревья. Хозяйка дома сказала, что на автомобиле нет номеров, а ехавшие на нем подростки пытались бежать.

Когда приехала полиция, выяснилось, что ДТП совершено на автомобиле Toyota Yaris.

По данным полиции, в период с 21 ч. 27 марта до 6 ч. 28 марта с неогороженной территории автосервиса на ул. Гилужё был угнан автомобиль Toyota Yaris (хозяйка - женщина 1975 г.р.) стоимостью 1000 евро.

Полиция начала расследование дела об угоне.

Vilniuje paaugliai pavogė automobilį

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