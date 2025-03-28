Подростки в Вильнюсе угнали автомобиль из автосервиса и разбили его

По данным полиции, около 6 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Кряучюну, автомобиль заехал во двор и врезался в деревья. Хозяйка дома сказала, что на автомобиле нет номеров, а ехавшие на нем подростки пытались бежать.