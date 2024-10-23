2024.10.23 15:52

Подробности ночного ДТП в Вильнюсском районе: пьяный водитель без прав оставил без помощи пострадавшую подругу

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Avarija Vilniaus rajone
Avarija Vilniaus rajone
ФОТО: Facebook

В ночь на среду в Вильнюсском районе был обнаружен автомобиль после ДТП. Сообщается, что в ДТП серьезно пострадала женщина.

По данным полиции, в 4.09 ч. по номеру 112 позвонили врачи и сообщили, что в Вильнюсском районе, в деревне Виктаришкес, на пути из Новой Вильни в сторону Мицкунай, они заметили съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Peugeot. Врачи сказали, что на месте происшествия есть пострадавшая женщина, она без сознания, рядом ходит мужчина с ребенком.

По предварительным данным, женщина была найдена около автомобиля.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели и полиция.

Пожарные-спасатели убрали с дороги обломки.

На месте происшествия полиция выяснила, что автомобилем Peugeot управлял мужчина 1986 г.р. Выяснилось, что у мужчины нет прав на вождения. Он, скорее всего, мчался на большой скорости, съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

В ДТП пострадала женщина 1990 г.р., ее срочно доставили в больницу и оперировали. По сведениям Delfi, женщина получила серьезные травмы, у нее диагностировано множество переломов.

Особенно людей шокировало поведение мужчины после ДТП – он не вызвал ни скорую, ни полицию. Службы вызвали случайно проезжавшие мимо врачи скорой. Кроме того, виновник ДТП сбежал, не дождавшись приезда полиции.

Полицейские нашли водителя, он был пьян (сначала алкотестер показал 1,22, а потом – 1,73 промилле).

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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