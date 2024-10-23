Подробности ночного ДТП в Вильнюсском районе: пьяный водитель без прав оставил без помощи пострадавшую подругу

По данным полиции, в 4.09 ч. по номеру 112 позвонили врачи и сообщили, что в Вильнюсском районе, в деревне Виктаришкес, на пути из Новой Вильни в сторону Мицкунай, они заметили съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Peugeot. Врачи сказали, что на месте происшествия есть пострадавшая женщина, она без сознания, рядом ходит мужчина с ребенком.