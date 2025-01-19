Подробности аварии в центре Каунаса: в спровоцировавшем крупную аварию Mercedes-Benz – двое пьяных мужчин

Поздним вечером в субботу в центре Каунаса, на проспекте Каралюса Миндаугаса, произошла крупная авария, в которой столкнулись три автомобиля. На место происшествия выехали многочисленные спецслужбы: пожарные, бригады скорой помощи и полиция. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, их бригады скорой помощи доставили в каунасскую клинику.
В спровоцировавшем аварию автомобиле - пьяные мужчины
Выяснилось, что автомобиль Mercedes-Benz врезался в автомобиль Skoda, который после удара врезался в автомобиль Mercedes-Benz. В результате инцидента мужчина (1995 г.р.), находившийся в автомобиле Mercedes-Benz, водитель автомобиля Škoda (1998 г.р.), пассажир (1999 г.р.) и пассажир (1993 г.р.) были доставлены в больницу.
По предварительным данным, находившиеся в Mercedes Benz люди не пострадали. Выяснилось, что в автомобиле, ставшим причиной крупной аварии, находились двое мужчин (1995 г.р.; 1995 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,65 пром.; 1,52 пром.). Сотрудники полиции выясняют, кто находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz, ставшего причиной аварии. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства аварии.