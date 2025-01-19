Подробности аварии в центре Каунаса: в спровоцировавшем крупную аварию Mercedes-Benz – двое пьяных мужчин

Поздним вечером в субботу в центре Каунаса, на проспекте Каралюса Миндаугаса, произошла крупная авария, в которой столкнулись три автомобиля. На место происшествия выехали многочисленные спецслужбы: пожарные, бригады скорой помощи и полиция. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, их бригады скорой помощи доставили в каунасскую клинику.