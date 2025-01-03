Подозреваемый в убийстве пациентки не смог объяснить, зачем пришел в ее палату

По словам прокурора, состояние подозреваемого должны оценить психиатры, потому что он не может ясно объяснить свои действия. Только специалисты могут сказать, притворяется ли мужчина или на самом деле он нездоров.

Департамент полиции сообщал, что убийство было совершено 1 января, около 5 ч. утра в Плунгеской больнице. Подозреваемый (1982 г.р.) мог нанести пострадавшей (1940 г.р.) травмы, которые привели к смерти пациентки. Женщина умерла в 10.35 ч. того же дня.

Мужчина не смог объяснить, зачем пошел в палату, где находилась пожилая женщина.

Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца. Прокурор сказал, что сразу же будет подготовлен запрос на проведение психиатрической экспертизы.