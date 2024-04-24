Подозреваемый в похищении ребенка в Каунасе не обжаловал продление задержания

Мужчина мог в течение 20 дней подать жалобу в вышестоящий суд по поводу примененных к нему строжайших мер пресечения, но этим правом он не воспользовался. До этого в январе Г. Филипавичюс обжаловал свое задержание, но Каунасский участковый суд оставил его в силе, заявив, что для этого есть условия и основания.