2025.02.13 17:30

Подозреваемый в похищении мужчины остается за решеткой, ходатайство прокурора удовлетворено

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Antrankiai
Antrankiai
ФОТО: Vilniaus AVPK

Каунасский районный суд в четверг полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на два месяца арест подозреваемому в похищении мужчины – жертву нашли в наручниках на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

Подозреваемого решено оставить под стражей до 17 апреля, сообщили в суде.

Постановление не вступило в силу и в течение 20 дней со дня его получения может быть обжаловано в Каунасском окружном суде через Каунасскую палату Каунасского районного суда.

В первых числах февраля в Кайшядорском районе, на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда был найден раненый мужчина. Полиция начала предварительное расследование по факту незаконного задержания, подозреваемый был задержан.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 22.15 час. на 66-м километре трассы Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен раненый 41-летний мужчина.

33-летний подозреваемый был задержан и помещен в следственный изолятор Главного комиссариата полиции Каунасского уезда.

По факту незаконного лишения свободы проводится предварительное расследование.

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