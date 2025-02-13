Подозреваемый в похищении мужчины остается за решеткой, ходатайство прокурора удовлетворено

Подозреваемого решено оставить под стражей до 17 апреля, сообщили в суде.

Постановление не вступило в силу и в течение 20 дней со дня его получения может быть обжаловано в Каунасском окружном суде через Каунасскую палату Каунасского районного суда.

В первых числах февраля в Кайшядорском районе, на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда был найден раненый мужчина. Полиция начала предварительное расследование по факту незаконного задержания, подозреваемый был задержан.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 22.15 час. на 66-м километре трассы Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен раненый 41-летний мужчина.