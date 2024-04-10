Подозреваемый в нападении на посольство России арестован на три месяца

Об этом Elta сообщил представитель суда Гедрюс Янонис.
49-летнему гражданину Литвы предъявлено обвинение в порче чужого имущества общественно-опасным способом. Мужчина ранее уже был судим.
После этих инцидентов была усилена охрана посольства России.
"Будет уделено внимание охране российского посольства, охрана усилена, подробности о мерах не сообщаются", – сообщила представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская агентству Elta в среду.
Cотрудники полиции Вильнюсского округа сообщили о задержании лица по подозрению в метании бутылок с зажигательной жидкостью в российское посольство.
Сообщается, что в понедельник, после проведенного сотрудниками полиции анализа полученных данных было идентифицировано и задержано лицо (1974 г. р.), которое предположительно совершило упомянутые преступные деяния. Данное лицо уже известно полиции.
За совершение подобного рода преступлений лицу грозит штраф либо ограничение свободы, либо арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет.