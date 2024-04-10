Подозреваемый в нападении на посольство России арестован на три месяца

Об этом Elta сообщил представитель суда Гедрюс Янонис.

49-летнему гражданину Литвы предъявлено обвинение в порче чужого имущества общественно-опасным способом. Мужчина ранее уже был судим.

После этих инцидентов была усилена охрана посольства России.

"Будет уделено внимание охране российского посольства, охрана усилена, подробности о мерах не сообщаются", – сообщила представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская агентству Elta в среду.

Cотрудники полиции Вильнюсского округа сообщили о задержании лица по подозрению в метании бутылок с зажигательной жидкостью в российское посольство.