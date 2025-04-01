Поддельный сайт налоговой: мошенники украли тысячи евро у жителей Литвы

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Клайпедского уезда (ГКПКУ), в понедельник в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в тот же день, когда она собиралась подключиться к сайту ГНИ, после ввода кодов входа в электронный банкинг, она заметила, что с ее банковского счета путем обмана было похищено 1840 евро.
В понедельник в Клайпедскую полицию поступило заявление еще от одного гражданина. Он также сообщил, что при попытке подключения к сайту ГНИ появилось сообщение о якобы проверяемых личных данных. После ввода кодов входа в систему электронного банкинга гражданин заметил, что с его банковского счета путем обмана было похищено 785 евро.
По данным ГКПКУ, в понедельник в Плунгесский районный комиссариат полиции обратилась женщина (1963 г. р.), которая заявила, что 25 марта, после подключения к сайту ГНИ, с ее банковского счета путем обмана было похищено 990 евро.
Сообщение о предполагаемом случае мошенничества, связанного с поддельным сайтом ГНИ, поступило и из Расейняйского района.
По данным ГКП Шяуляйского уезда, 28 марта житель Расейняйского района (1979 г. р.) при подключении к личному кабинету в ГНИ, перешел по ложной ссылке, и позже с его банковского счета пропали 2680 евро.
Начаты предварительные расследования по фактам мошенничества.