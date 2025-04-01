Поддельный сайт налоговой: мошенники украли тысячи евро у жителей Литвы

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Клайпедского уезда (ГКПКУ), в понедельник в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в тот же день, когда она собиралась подключиться к сайту ГНИ, после ввода кодов входа в электронный банкинг, она заметила, что с ее банковского счета путем обмана было похищено 1840 евро.

В понедельник в Клайпедскую полицию поступило заявление еще от одного гражданина. Он также сообщил, что при попытке подключения к сайту ГНИ появилось сообщение о якобы проверяемых личных данных. После ввода кодов входа в систему электронного банкинга гражданин заметил, что с его банковского счета путем обмана было похищено 785 евро.