Под Вильнюсом большие наряды полиции окружили Porsche, предполагают, что машина была угнана в Германии

Система безопасности, установленная в автомобиле, передала охранной службе координаты местонахождения машины. По ним автомобиль около 19 ч. зафиксировали недалеко от Вевиса, в 40 км от Вильнюса.

На поиски машины выехали многочисленные экипажи. Вскоре машина была замечена рядом с Авиженяй (Вильнюсский район).

Машина была окружена.

В Porsche ехали двое мужчин и женщина с ребенком. Мужчины были задержаны, их допросила полиция.

Проверяют, действительно ли это угнанная в Германии машина.



