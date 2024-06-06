Под лестницей в многоквартирном доме обнаружено тело в стадии разложения

Тело было обнаружено 5 июня, в 19.20 ч. в доме на ул. Альгирдо.

В полицию позвонили врачи скорой, которых сначала вызвали на место происшествия. Позвонивший по номеру 112 человек думал, что требуется помощь скорой.

Врачи констатировали, что мужчина уже мертв, тело начало разлагаться.

Следов насилия на теле не обнаружено.

Ведется расследование.