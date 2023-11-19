По вине пьяного водителя в Расейняй пострадали две женщины

Авария произошла на улице Альгирдаса. Газета Alio, Raseiniai первой сообщила о дорожно-транспортном происшествии.

По словам очевидцев происшествия, водитель BMW был пьян.

В воскресенье в Департаменте полиции предоставили подробную информацию о дорожно-транспортном происшествии.

18 ноября около 19. 42 час. в Расейняй, на перекрестке улиц Альгирдо и Майроне автомобиль BMW X5, которым управлял нетрезвый (2,14 пром.) мужчина (1986 г. р.), выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus. Этим автомобилем управлял мужчина 1997 г. р.

В результате аварии пострадали два пассажира Ford Focus.

Женщина 1966 г.р. была госпитализирована в Расейняйскую больницу, а женщина 1998 г.р. лечится амбулаторно после медицинского обследования.

Пострадал и водитель BMW X5.

Он лечится амбулаторно после медицинского обследования.

По данным полиции, в субботу зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий.

В шести ДТП пострадали 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.