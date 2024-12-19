Писателя Дайлюса Даргиса подозревают в сотрудничестве с международной наркомафией

Литовское бюро криминальной полиции подозревает писателя Дайлюса Даргиса в сотрудничестве с главами наркомафии Рокасом Карписом и Виргиниюсом Лабутисом. Правда, ему никакие обвинения не предъявлены, Даргиса только уведомили, что он не должен общаться с некоторыми лицами. Сам Даргис сказал Delfi, что все, что говорит полиция – дезинформация и клевета за статьи с критикой правоохраны.