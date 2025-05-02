Перед судом предстанет житель Мариямполе, хранивший 14 000 немаркированных пачек сигарет

Предварительное расследование организовал и возглавил прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры, а расследование провели сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда.
По версии следствия, обвиняемый с октября 2024 года по январь 2025 года незаконно приобрел, перевозил и хранил подакцизные товары – сигареты, которые не были маркированы акцизными марками в порядке, установленном правовыми актами Литовской Республики.
По данным прокуратуры, установлено, что житель Мариямполе приобрел почти 9 тыс. пачек сигарет Minsk Super Slim, почти 5 тыс. пачек сигарет NZ Gold, общая стоимость которых с учетом налогов составляет более 61 тыс. евро.
В ходе обыска гаражного комплекса и сада на предмет контрабандных сигарет было обнаружено и изъято 19,5 литров незаконно хранящегося крепкого алкогольного напитка кустарного производства. Предполагается, что обвиняемый приобрел самогон для личных нужд без цели сбыта.
После предъявления обвинения мужчина признал свою вину.
За незаконную реализацию подакцизных товаров Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет, а за незаконное хранение кустарных крепких алкогольных напитков — общественные работы, штраф или ограничение свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в Каунасский окружной суд.