Перед судом предстанет житель Мариямполе, хранивший 14 000 немаркированных пачек сигарет

Предварительное расследование организовал и возглавил прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры, а расследование провели сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2024 года по январь 2025 года незаконно приобрел, перевозил и хранил подакцизные товары – сигареты, которые не были маркированы акцизными марками в порядке, установленном правовыми актами Литовской Республики.