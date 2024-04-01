Пасха в Вильнюсе: пьяный мужчина угрожал бывшей возлюбленной оружием, а грабители разбивали окна и проникали в магазины

В праздничную ночь к сотрудникам Службы реагирования поступали различные сообщения – люди жаловались на слишком бурно празднующих соседей, конфликты и насилие со стороны родственников или близких. Беспокоили и грабители, они воровали топливо и ломились в магазины.
Злоупотребление алкоголем
Как только сотрудники полиции приступили к работе, было получено сообщение о семейном конфликте в Шальчининкском районе, в котором женщина не только кричала, но и бросала тарелки. А в городе Вильнюсе, выпив слишком много алкоголя, мужчины выясняли отношения: один угрожал сестре и матери, другой толкнул возлюбленную.
Мужчина, проживающий на улице 1-ой Эйшишкю Соду, пожаловался, что пьяная сожительница снимала его на камеру, а житель улицы 13-ой Уосю Соду бил не крашенки, а свою сожительницу.
Еще более абсурдная история произошла в Вильнюсском районе, где в полицию поступило сообщение от подвергшейся насилию молодой женщины. На месте выяснилось, что мужчина избивал свою девушку за то, что она отругала его за неоднократную измену. Всего за ночь сотрудники оперативно расследовали 24 инцидента, связанных с домашним насилием.
Злоупотребившие алкоголем люди не ладили не только со своими родственниками, но и с таксистами. Один гражданин не захотел платить за поездку на улице Кондукторю, а на улице Тайкос между водителем и клиентом произошла драка. Около 21.20 поступило два сообщения о том, что на указанной улице один мужчина лежал на земле, а другой бил его ногами. На место происшествия немедленно приехали медики и полицейские, оказывается, водитель и клиент подрались из-за денег.
Бывшей возлюбленной угрожали огнестрельным оружием
В 23 часа внушительные силы полиции были подняты на ноги после сообщения испуганной женщины о бывшем муже, вооруженном пистолетом. Жительница Вильнюсского района утверждала, что ее бывший возлюбленный подъехал к ее дому и направил огнестрельное оружие в окно. Чуть позже она сообщил, что подозреваемый ушел. Приехав в соседнее село, полицейские заметили указанный автомобиль возле дома подозреваемого (1984 г. р.), в нем находилось огнестрельное оружие (пневматическое). Найденный мужчина сделал вид, что ничего не понимает, сказал, что он не водил машину и тем более не ездил к бывшей. Также явно нетрезвый гражданин пояснил, что капот его автомобиля теплый, поскольку, дескать, день был теплым.
Не поверившие сказкам правоохранители проверили состояние опьянения мужчины - алкотестер показал опьянение в 2,79 промилле. По предварительным данным, это не первая попытка мужчины напугать бывшую возлюбленную, только на этот раз ему не удастся выкрутиться. Из-за непонятного поведения гражданина правоохранители начали досудебное расследование в соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса Литовской Республики (угроза убийства или серьезного повреждения здоровья человека или терроризирование человека).
Вор ломился в магазин
Около 1.30 поступило сообщение о том, что в магазин Iki в Григишкес мог проникнуть воры. Приехав полицейские обнаружили, что стекло двери разбито, а подозреваемый уже скрылся. По словам очевидцев, в магазин ворвался явно пьяный парень и сбежал с награбленным в руках. Выяснилось, что подозреваемый украл алкогольные напитки. Чуть позже патрулям сообщили еще об одном кулинарном подвиге - в Новой Вильне, на улице Шяурес, в магазин Vynoteką пытались попасть грабители. На месте было замечено, что в стекло двери несколько раз ударили большим камнем, но пробить его не удалось. Также в праздничный день с АЗС CircleK было похищено топливо. Сообщается, что двое мужчин с канистрами заправились топливом и скрылись, не заплатив.
Прыжок на машину
Полицейским также пришлось отправиться в центр Вильнюса. Сообщается, что ночью двое мужчин, пробегая по улице Исландийос прыгнули на припаркованный Volvo, повредили его. Сообщили, что крыша и двери автомобиля были повреждены. Прохожие задержали разбушевавшегося "тарзана" и позвонили в полицию.
Утром патрули направились на ул.Диджейи. Мужчина сообщил, что на него напали в баре Who Hit John. Потерпевший рассказал, что вышел из туалета и получил несколько ударов по голове. Выясняется, что мужчина получил травму случайно - он попал в драку между двумя другими людьми. Помимо насилия, шума и драк, поступило несколько сообщений о попытках самоубийства. На все призывы о помощи откликнулись полицейские и медики, сотрудники скорой помощи оказали медицинскую помощь.