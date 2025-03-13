Палецкис получил новый срок: суд признал его виновным в очернении партизан

Такой вердикт огласил в четверг Каунасский окружной суд.
Ранее А. Палецкис был оправдан по данному обвинению, как не совершивший деяния, имеющего признаки преступления или уголовного проступка.
Каунасский окружной суд объявил об удовлетворении жалобы прокурора – действия А. Палецкиса по очернению партизан были целенаправленными, преступление он совершил, отбывая наказание, и тюремное заключение не помешало ему совершить новое преступление.
„Он сделал заявления, принижающие участников послевоенного вооруженного сопротивления, приписывая им только отрицательные мотивы борьбы и умалчивая цель сопротивления – защиту свободы Литвы. С таким оскорбительным и публичным заявлением он отрицал и грубо принижал ответственность СССР за геноцид, совершенный во время послевоенного вооруженного сопротивления в Литве, перекладывая ответственность на США и замалчивая роль СССР, а также принижал участников вооруженного сопротивления в Литве“, - заявила судья Лина Лесинскене в ходе заседания.
А. Палецкис был приговорен к окончательному сроку тюремного заключения в 1 год, 10 месяцев и 18 дней – именно столько времени ему придется провести за решеткой.
Данный приговор вступил в силу немедленно, но может быть обжалован в Верховном суде Литвы.
Однако А. Палецкис был оправдан по делу о клевете на депутата-консерватора Лауринаса Кащюнаса. По мнению судей, данное деяние не настолько опасно, чтобы влечь за собой уголовную ответственность. Суд считает, что политики и другие общественные деятели должны быть более терпимыми к резкой и необоснованной критике. Однако было признано, что А. Палецкис унизил А. Кащюнаса, связав его с нацистскими взглядами.
53-летний А. Палецкис в настоящее время отбывает наказание в Каунасской тюрьме за подготовку шпионажа в пользу России – Генпрокуратура обвинила А. Палецкиса и его сообщника Деймантаса Бертаускаса в сборе информации, представляющей интерес для российской разведки. По данным прокуратуры, им было поручено собрать информацию о должностных лицах и судьях, которые расследовали дело о событиях 13 Января, а также другие дела, связанные с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах. А. Палецкис также считается одним из основателей „Международного форума добрососедства“ – объединения, которое суд ликвидировал как действующее против Литвы.
В 2012 году тогдашний лидер партии „Фронт“ А. Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 Января 1991 года, когда в радиопередаче он заявил, что в тот день „свои стреляли в своих“. По этому делу он был оштрафован.
Каунасский окружной суд упомянул данный приговор и принял во внимание, что А. Палецкис уже был наказан за схожее преступление.