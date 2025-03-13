Палецкис получил новый срок: суд признал его виновным в очернении партизан

„Он сделал заявления, принижающие участников послевоенного вооруженного сопротивления, приписывая им только отрицательные мотивы борьбы и умалчивая цель сопротивления – защиту свободы Литвы. С таким оскорбительным и публичным заявлением он отрицал и грубо принижал ответственность СССР за геноцид, совершенный во время послевоенного вооруженного сопротивления в Литве, перекладывая ответственность на США и замалчивая роль СССР, а также принижал участников вооруженного сопротивления в Литве“, - заявила судья Лина Лесинскене в ходе заседания.

Каунасский окружной суд объявил об удовлетворении жалобы прокурора – действия А. Палецкиса по очернению партизан были целенаправленными, преступление он совершил, отбывая наказание, и тюремное заключение не помешало ему совершить новое преступление.

Ранее А. Палецкис был оправдан по данному обвинению, как не совершивший деяния, имеющего признаки преступления или уголовного проступка.

А. Палецкис был приговорен к окончательному сроку тюремного заключения в 1 год, 10 месяцев и 18 дней – именно столько времени ему придется провести за решеткой.

Данный приговор вступил в силу немедленно, но может быть обжалован в Верховном суде Литвы.

Однако А. Палецкис был оправдан по делу о клевете на депутата-консерватора Лауринаса Кащюнаса. По мнению судей, данное деяние не настолько опасно, чтобы влечь за собой уголовную ответственность. Суд считает, что политики и другие общественные деятели должны быть более терпимыми к резкой и необоснованной критике. Однако было признано, что А. Палецкис унизил А. Кащюнаса, связав его с нацистскими взглядами.