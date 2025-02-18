Осужденный по делу о политической коррупции MG Baltic Курлянскис подал жалобу в ЕСПЧ

Эту новость Elta подтвердил адвокат Р. Курлянскиса Гедрюс Данелюс. Этот адвокат подписал и подал жалобу в ЕСПЧ от имени осужденного.
Как указано в документе, с которым ознакомилась ELTA, Р. Курлянскис стремится доказать, что в ходе рассмотрения дела против него была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Прежде всего, Р. Курлянскис считает, что была нарушена статья конвенции, предусматривающая, что никто не может быть осужден за действия или бездействие, которые не являлись преступлениями по законам государства или международному праву, действовавшим в момент их совершения.
В жалобе в ЕСПЧ отмечается, что заинтересованность Р. Курлянскиса в законодательных процессах, его желание повлиять на этот процесс, а также оказание им фиксированной денежной поддержки участнику политической кампании были необоснованно криминализированы, т. е. расценены как взяточничество и торговля влиянием.
Р. Курлянскис в своей жалобе в ЕСПЧ указывает, что судебное разбирательство в отношении его также нарушило статью Европейской конвенции о правах человека, которая предусматривает, что каждый человек имеет право на рассмотрение его дела в кратчайшие сроки и беспристрастным судом.
В жалобе в ЕСПЧ также подчеркивается, что могло быть нарушено право Р. Курлянскиса на неприкосновенность частной жизни. Это право гарантировано Европейской конвенцией о правах человека. В документе говорится, что Шяуляйский окружной суд в своих решениях от 2015 и 2016 годов разрешил правоохранительным органам следить за Р. Курлянскисом, однако в указанных решениях якобы не уточнялось, что службы могут устанавливать устройства, которые скрытно записывают изображение и звук в общественных местах.
В документе также говорится, что после того, как сотрудники правоохранительных органов установили преступное деяние, они продолжили незаконное слежение за Р. Курлянскисом и сбор информации о нем.
В ЕСПЧ уже обратился и Э. Масюлис
В январе этого года портал Vakarų ekspresas сообщил, что жалобу в ЕСПЧ уже подал бывший лидер Движения либералов Э. Масюлис, осужденный по делу о политической коррупции MG Baltic. Как и Р. Курлянскис, он стремится доказать предвзятость двух из трех судей Апелляционного суда, рассматривавших дело, а также считает, что его дважды наказали за одно и то же правонарушение.
Как и Р. Курлянскис, Э. Масюлис также аргументирует свою жалобу тем, что некоторые спецслужбы применили в отношении его меры слежения незаконно, то есть суды не санкционировали их применение.
Верховный суд Литвы (ВСЛ) в октябре прошлого года постановил, что обвинение Апелляционного суда по делу о политической коррупции MG Baltic в принципе обосновано – бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, бывший вице-президент концерна MG Baltic (новое название – MG Grupė) Раймондас Курлянскис и депутат Витаутас Гапшис остаются осужденными за коррупционные преступления, они продолжат отбывать тюремные сроки. Следует отметить, что кассационный суд после рассмотрения дела сократил сроки тюремного заключения Р. Курлянскису и В. Гапшису.
Э. Масюлис остается осужденным за коррупционные действия, он продолжит отбывать ранее назначенный ему срок в 5 с половиной лет лишения свободы.
Суд сократил срок тюремного заключения бывшему „трудовику“, депутату Сейма В. Гапшису – политику придется отсидеть 4 года и 3 месяца вместо 4,5 лет (срок заключения сокращен на 2 месяца).
ВСЛ также сократил срок тюремного заключения для бывшего вице-президента концерна MG Baltic Р. Курлянскиса с ранее назначенных 6 лет до 5 лет и 6 месяцев.