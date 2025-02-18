Осужденный по делу о политической коррупции MG Baltic Курлянскис подал жалобу в ЕСПЧ

В жалобе в ЕСПЧ отмечается, что заинтересованность Р. Курлянскиса в законодательных процессах, его желание повлиять на этот процесс, а также оказание им фиксированной денежной поддержки участнику политической кампании были необоснованно криминализированы, т. е. расценены как взяточничество и торговля влиянием.

Прежде всего, Р. Курлянскис считает, что была нарушена статья конвенции, предусматривающая, что никто не может быть осужден за действия или бездействие, которые не являлись преступлениями по законам государства или международному праву, действовавшим в момент их совершения.

Как указано в документе, с которым ознакомилась ELTA, Р. Курлянскис стремится доказать, что в ходе рассмотрения дела против него была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Эту новость Elta подтвердил адвокат Р. Курлянскиса Гедрюс Данелюс. Этот адвокат подписал и подал жалобу в ЕСПЧ от имени осужденного.

В жалобе в ЕСПЧ также подчеркивается, что могло быть нарушено право Р. Курлянскиса на неприкосновенность частной жизни. Это право гарантировано Европейской конвенцией о правах человека. В документе говорится, что Шяуляйский окружной суд в своих решениях от 2015 и 2016 годов разрешил правоохранительным органам следить за Р. Курлянскисом, однако в указанных решениях якобы не уточнялось, что службы могут устанавливать устройства, которые скрытно записывают изображение и звук в общественных местах.

Р. Курлянскис в своей жалобе в ЕСПЧ указывает, что судебное разбирательство в отношении его также нарушило статью Европейской конвенции о правах человека, которая предусматривает, что каждый человек имеет право на рассмотрение его дела в кратчайшие сроки и беспристрастным судом.

В документе также говорится, что после того, как сотрудники правоохранительных органов установили преступное деяние, они продолжили незаконное слежение за Р. Курлянскисом и сбор информации о нем.

В ЕСПЧ уже обратился и Э. Масюлис

В январе этого года портал Vakarų ekspresas сообщил, что жалобу в ЕСПЧ уже подал бывший лидер Движения либералов Э. Масюлис, осужденный по делу о политической коррупции MG Baltic. Как и Р. Курлянскис, он стремится доказать предвзятость двух из трех судей Апелляционного суда, рассматривавших дело, а также считает, что его дважды наказали за одно и то же правонарушение.