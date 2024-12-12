Осужденная за жестокое убийство найдена мертвой в Паневежском исправительном учреждении открытого типа

Департамент полиции сообщает, что 11 декабря, в 12.51 ч., в Паневежисе, на ул. A.Сметонос, в исправительном учреждении открытого типа, было обнаружено тело заключенной (1992 г.р.).

Сообщается, что женщина находилась в тюрьме за убийство.

Источники портала Delfi подтвердили, что обнаружено тело Виктории Микалаускайте (ранее Летувнинкайте). Викторию и ее сообщницу прозвали „шяуляйскими каннибалками“. Когда девушки учились в школе, они убили свою 17-летнюю одноклассницу, разрубили ее тело на части, потом разбросали останки по пустырям и контейнерам в городе Шяуляй, больше килограмма плоти положили в морозилку и планировали зажарить.