2025.03.21 09:29

Осторожно, мошенники: жительницу Вильнюса обманули на крупную сумму

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Telefoniniai sukčiai
Telefoniniai sukčiai
ФОТО: Thx4Stock team | Shutterstock

Мошенник, выдавший себя за сотрудника салона Bitė, выманил у жительницы Вильнюса 30 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг в 5-й Вильнюсский городской комиссариат полиции обратилась 65-летняя женщина.

Она заявила, что 12 марта, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный мужчина.

Он выдал себя за сотрудника салона Bitė и обманным путем выманил деньги.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Приобретение имущества в крупном размере путем обмана в своих корыстных целях или в интересах третьих лиц, наказывается штрафом либо ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до шести лет.

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