Осторожно, мошенники: жительницу Вильнюса обманули на крупную сумму

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг в 5-й Вильнюсский городской комиссариат полиции обратилась 65-летняя женщина.
Она заявила, что 12 марта, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный мужчина.
Он выдал себя за сотрудника салона Bitė и обманным путем выманил деньги.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Приобретение имущества в крупном размере путем обмана в своих корыстных целях или в интересах третьих лиц, наказывается штрафом либо ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до шести лет.
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