Осторожно, мошенники: жительницу Вильнюса обманули на крупную сумму

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг в 5-й Вильнюсский городской комиссариат полиции обратилась 65-летняя женщина.

Она заявила, что 12 марта, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный мужчина.

Он выдал себя за сотрудника салона Bitė и обманным путем выманил деньги.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.