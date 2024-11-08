Осложнено движение на Западной объездной дороге в Каунасе – после ДТП из лесовоза посыпались бревна

Полиция информировала, что инцидент зафиксирован 8 ноября, в 12.26 ч. Бревна после ДТП посыпались на проезжую часть на дороге А5, рядом с Академией. Столкнулись лесовоз Scania (водитель 1986 г.р.) и грузовик Mercedes Benz (водитель 1988 г.р.).
Из-за ДТП образовались большие заторы. Во время ДТП никто не пострадал. Водители заполнили декларацию.
Пока собирали и перегружали бревна, участок дороги, ведущий к Академии, был полностью закрыт, машины направляли в сторону Шилайняй.
В 14.07 ч. была открыта одна полоса движения.
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