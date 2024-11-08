2024.11.08 15:12

Осложнено движение на Западной объездной дороге в Каунасе – после ДТП из лесовоза посыпались бревна

 
ru.DELFI.lt

8 ноября в Каунасе, на Западной объездной дороге, на проезжую часть из лесовоза посыпались бревна. Осложнено движение.

Полиция информировала, что инцидент зафиксирован 8 ноября, в 12.26 ч. Бревна после ДТП посыпались на проезжую часть на дороге А5, рядом с Академией. Столкнулись лесовоз Scania (водитель 1986 г.р.) и грузовик Mercedes Benz (водитель 1988 г.р.).

Из-за ДТП образовались большие заторы. Во время ДТП никто не пострадал. Водители заполнили декларацию.

Пока собирали и перегружали бревна, участок дороги, ведущий к Академии, был полностью закрыт, машины направляли в сторону Шилайняй.

В 14.07 ч. была открыта одна полоса движения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии