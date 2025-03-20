2025.03.20 12:08

Оплатила покупку через фейковую ссылку – лишилась 4 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
ФОТО: megaflopp | Shutterstock

В Клайпедском уезде мошенники разными способами выманили у женщины и компании почти 9 тыс. евро, сообщили в полиции.

По данным Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда, в среду было начато расследование на основании заявления представителя компании, в котором указано, что 13 марта на поддельный счет, якобы отправленный другой компанией за грузоперевозку, за три раза было переведено 4 870 евро.

По данным полиции, в среду к сотрудникам полиции обратилась женщина (1974 года рождения), которая сообщила, что 14 марта при совершении покупки в социальной сети она перешла по ссылке якобы службы доставки, выполнила необходимые действия, а затем заметила, что с ее банковского счета мошенническим путем было снято 4 000 евро.

По данным главного комиссариата полиции Каунасского уезда, в среду в Йонаве у мужчины (1978 года рождения) обманным способом выманили около 5,4 тыс. евро.

По этим случаям начато досудебное расследование по факту мошенничества.

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